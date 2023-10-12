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نزول الارسال يشهد حادث تدهور وانقلاب باص على أحد المنازل - صور

10/12/2023 3:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع صباح اليوم الخميس، حادث تدهور لحافلة نقل عام متوسطة، داخل حديقة منزل، على طريق نزول الإرسال، في منطقة صويلح.
وقال مواطنون من سكان المنطقة لـ " الوكيل الإخباري" إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما أدى إلى تدهورها وارتطامها بجدار وانقلابها داخل حديقة منزل، مضيفين أنه لم ينتج عن الحادث إصابات بشرية لأن الحافلة لم تكن تقل ركاباً.
وأشاروا إلى أن طريق نزول الارسال يشهد يومياً حوادث تدهور وانقلاب بسبب السرعات العالية، وعدم وجود مطبات و شواخص تحذيرية، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقهم منذ سنوات.
وكان موقع "الوكيل الاخباري" سلّط الضوء من خلال تقرير مصور على خطورة هذا الشارع، وما يسببه من حوادث قاتلة، إلا أنه لم يحدث أي تغيير لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراء بالرغم من الإتصالات مع المسؤولين.










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