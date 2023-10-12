الأونروا تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة.

وأوضحت وكالة الغوث في بيان، أن هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250,000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمَّر، إضافة إلى 250,000 لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

وقال المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني: إن المساعدات للمدنيين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية، وأعني هنا الماء والغذاء والدواء".

وأضاف لازاريني: "من الأمور الملحة للغاية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية إلى جميع المدنيين".

كما ناشد المانحين وشركاءها بزيادة دعمهم المالي، مؤكدا دعم الدعوات الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف للعنف في كل مكان.