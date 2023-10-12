النفط يواصل انخفاضه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 % إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59% إلى 83 دولارا للبرميل.
وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.
وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل.
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