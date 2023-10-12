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النفط يواصل انخفاضه

10/12/2023 3:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 % إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59% إلى 83 دولارا للبرميل.
وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.
وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل.




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