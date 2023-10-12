الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينت تقارير أنه لم يطرأ اليوم الخميس، تغير يذكر على الدولار، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين، بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسات يتخذون موقفاً حذراً، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تصدر مساء اليوم.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول الماضي.



وأشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى الضبابية المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعم تصور المضي قدماً بحذر في تحديد المدى المناسب لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى.