نشطاء يجرون "محاكمة" رمزية للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي بتهمة تأجيج عدم المساواة

(MENAFN
) نظم نشطاء من نحو عشر دول جنوبية "محاكمة" في مراكش يوم الأربعاء للصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي، اتهموهم فيها بـ "تعزيز التفاوت" ووصفوهم بأنهم "أسوأ احتيال في هذا العصر". خلال "المحاكمة الشعبية" التي نُظمت في المدينة المغربية التي تستضيف اجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين.
كذلك قدم نشطاء من زيمبابوي وساحل العاج وإندونيسيا والمكسيك وغيرها شهاداتهم، مستنكرين دور المؤسستين في التحديات الاقتصادية في بلدانهم ومطالبين بخيارات بديلة.
كما نظمت هذه الفعالية منظمة "فايت إن إكواليتي" التي قامت بتنظيم لجنة لإصدار حكم. وأعلنت هذه اللجنة بالإجماع أن المؤسسات المالية الدولية مسؤولة بالكامل عن تصاعد التفاوت العالمي، وذلك أساسًا من خلال تعاونها مع القطاع المالي والشركات المتعددة الجنسيات القوية.
في حين حثت السلطة بشكل صريح هذه المؤسسات على التوقف عن خدمة مصالح أثرى الأثرياء وتوجيه اهتمامها نحو مصلحة السكان الأوسع. وأعلن الحكم بشكل قاطع أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما "أسوأ احتيال في هذا العصر". تمت قراءة الإعلان بواسطة الاقتصادية الهندية بوميكا موتشالا.
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