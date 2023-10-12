بوتين يؤكد التنسيق المستمر داخل أوبك+ لاستقرار سوق النفط

(MENAFN
) أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر, عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق داخل مجموعة أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوقعات في الأسواق العالمية للنفط. بدأت منظمة أوبك، بالتعاون مع حلفائها بزعامة روسيا، مرحلة جديدة من تخفيضات الإنتاج في نهاية آخر سنة كإجراء لتقديم الدعم والتوازن للسوق النفطية.
كما شدد بوتين على ضرورة التفاعل بين الدول المنتجة للنفط الرئيسية، خلال مؤتمر كبير للطاقة عقد في موسكوداعيا إلى إجراء مناقشات مفتوحة وشفافة لضمان استقرار السوق. تشارك روسيا بنشاط في الجهود التعاونية مع شركائها في إطار أوبك +، مما يسلط الضوء على أهمية مثل هذه الإجراءات المنسقة.
في حين أكد بوتين ثقته في التعاون والتنسيق المستمرين بين أعضاء أوبك +. ومن وجهة نظره، فإن هذا التوافق ليس حيويا فقط لدعم إمكانية التنبؤ بسوق النفط، ولكنه يحمل أيضا فوائد بعيدة المدى للمجتمع العالمي ككل. وبصفته زعيم ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أكد بوتين أن أعضاء أوبك + لا يزالون ملتزمين بالوفاء بالتزاماتهم ومواجهة أي تحديات قد تنشأ.
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