أسعار النفط تكمل تراجعها وسط ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

(MENAFN
) تواصل أسعار النفط تراجعها في استمرار للاتجاه الهابط للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، إلى جانب تقليل المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات. حيث سجلت عقود نفط برنت انخفاضًا بمقدار 41 سنتًا، ما يعادل 0.48 بالمئة، لتستقر عند 85.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش. وبالمثل، شهدت نفط غرب تكساس الخام الأمريكي انخفاضًا بمقدار 49 سنتًا، أو 0.59 بالمئة، ليصل إلى 83 دولار للبرميل.
كما شهدت هذه التطورات انحسارًا كبيرًا عن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط في بداية الأسبوع حين بدت على مسار صاعد. ومع ذلك، تآكلت هذه المكاسب بسرعة بفعل تغير الديناميات في السوق.
كذلك ذكر مصادر في صناعة النفط زيادة هائلة تبلغ نحو 12.9 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. ويرجع هذا الارتفاع إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي، التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء. وقد تجاوزت هذه الزيادة في المخزونات توقعات المحللين بكثير، حيث كانوا يتوقعون زيادة أكثر اعتدالاً قدرها 500,000 برميل وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
في حين قدمت البيانات ضربة أخرى مفاجئة، حيث أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات البنزين بلغت 3.6 مليون برميل. وهذا يتناقض تمامًا مع توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا قدره 800,000 برميل. وقد زاد ارتفاع مخزونات البنزين مخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، ما أثر سلبًا على أسعار النفط بشكل إضافي.
ومشاركي السوق يترقبون الآن بفارغ الصبر إصدار المزيد من البيانات حول المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، المقررة للإصدار في وقت لاحق اليوم في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تقدم هذه الأرقام.
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