مايكروسوفت تواجه طلبا ضريبيا بقيمة 28.9 مليار دولار من السلطات الأمريكية

(MENAFN
) في تطور مهم، كشفت مجموعة مايكروسوفت عن مواجهتها لمطالبة من السلطات الضريبية الأمريكية بسداد مبلغ كبير قدره 28.9 مليار دولار. يتعلق هذا الطلب بضرائب غير مدفوعة تمتد على مدى السنوات من 2004 إلى 2013، مع احتساب فوائد متراكمة وعقوبات. رفضت الشركة التكنولوجية العملاقة هذا الطلب بشكل قاطع وأعربت عن نيتها في التصدي له من خلال القنوات القانونية.
كما أوضحت مايكروسوفت موقفها بوضوح في وثيقة تم تقديمها للسوق المالية ونشرها لاحقًا، مستنكرة الطلب ومعلنة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا لزم الأمر. وأوضح دانيال جوف، نائب الرئيس لقضايا الضرائب الدولية في مايكروسوفت، أن عملية الاستئناف مع مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية "آي آر إس" من المتوقع أن تستغرق سنوات عدة. وشدد كذلك على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مباشر مع آي آر إس، فإن لدى مايكروسوفت الخيار بالاستئناف في القضايا الجارية أمام القضاء.
كذلك يكمن توزيع الأرباح من قبل الشركة في قلب النزاع بين مايكروسوفت والسلطات الضريبية الأمريكية عبر عدة بلدان واختصاصات خلال الفترة المحددة. وأكدت مايكروسوفت بأن آي آر إس الأمريكية لم تأخذ في اعتبارها ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار في ضرائب دفعتها الشركة بالفعل. وهذا، جنبًا إلى جنب مع الامتثال الضريبي الشامل، يسلط الضوء على اعتقاد مايكروسوفت بأنها دفعت بانتظام التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة وعلى الصعيدين الوطني والدولي.
في حين أعلنت مايكروسوفت، العملاق التكنولوجي، عن إيرادات بلغت 212 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة لها، المنتهية في 30 يونيو 2023. ومن هذه الإيرادات الهائلة، حققت الشركة أكثر من 72.4 مليار دولار كأرباح صافية. النزاع القانوني بشأن المطالبة الضريبية الكبيرة سيكون مسألة هامة بالنسبة لمايكروسوفت، حيث تسعى للتعامل مع وربما تصحيح هذه المطالبات الضريبية الغير مسددة التي تمتد على مدى تقريبا عقدًا كاملا.
MENAFN12102023000045015682ID1107229810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.