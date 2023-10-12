المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تواصل مكاسبها

(MENAFN
) مؤشرات وول ستريت الرئيسية تستمر في ارتفاعها لليوم التداولي الرابع على التوالي، مدفوعة بانخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية. شهد مؤشر داو جونز الصناعي زيادة بمقدار 82.90 نقطة، أو 0.25 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.35 نقطة، أو 0.19 بالمئة، وأظهر مؤشر ناسداك المركب زيادة بمقدار 56.37 نقطة، أو 0.42 بالمئة.
كما كانت واحدة من الجوانب الملحوظة لحركة السوق هذه, انخفاض عوائد السندات الخزانة لمدة 10 سنوات، على الرغم من صدور بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات. هذه العائدات، التي تُعتبر مقياسًا لأسعار الفائدة، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 29 أيلول، مربكة بعض المراقبين في السوق. فقد انخفضت بأكثر من 5 نقاط أساسية إلى 4.59 بالمئة. في الوقت نفسه، سجلت عوائد السندات لمدة سنتين ارتفاعًا متواضعًا بأقل من نقطة واحدة، لتصل إلى 4.993 بالمئة.
كذلك سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر زيادة بنسبة 0.5 بالمئة فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية, متجاوزًا تقديرات داو جونز التي كانت تتوقع زيادة أقل بنسبة 0.3 بالمئة. على الرغم من أن هذا الرقم تجاوز قليلاً توقعات الاقتصاديين، إلا أنه شهد تباطؤًا عن الزيادة بنسبة 0.7 بالمئة في أسعار المنتجين في الشهر السابق.
في حين يُرجى تصحيح الجملة السابقة بالنسبة إلى الديناميات العامة للسوق، إلى: "الارتفاع في أسعار الأسهم كان جزئيًا ناتجًا عن تطور شركاتي كبير. أعلنت إكسون موبيل عن استحواذها على شركة بيونير ناتشورال ريسورسز في صفقة بقيمة 59.5 مليار دولار، والتي تمثل أكبر صفقة اندماج تم الإعلان عنها على وول ستريت هذا العام. لم تمر هذه الصفقة دون تأثير على السوق؛ حيث ارتفعت أسهم بيونير ناتشورال ريسورسز بنسبة 1.7 بالمئة، بينما انخفضت أسهم إكسون موبيل بنحو 4.5 بالمئة. هذه الصفقة أكدت الأنشطة الشركاتية المستمرة التي تشكل مناظر وول ستريت وتؤثر على مشهد السوق."
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