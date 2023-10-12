سامسونج تتكهن انخفاضا كبيرا في الأرباح التشغيلية والمبيعات في الربع الثالث

(MENAFN
) سامسونج، عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، تتوقع هبوطًا كبيرًا في أرباحها التشغيلية ومبيعاتها خلال الربع الثالث. مقارنة بهذا الربع مع نفس الفترة من 2022، وتتوقع الشركة انخفاضًا مربكًا بنسبة 77.88 بالمئة في الأرباح التشغيلية. وهذا عكس حاد للربح البالغ 10.85 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 8.14 مليار دولار) الذي حققته خلال الربع الثالث من العام السابق. علاوة على ذلك، بلغت أرباح الشركة في الربع الثاني مبلغ 670 مليار وون فقط.
كذلك تتوقع سامسونج انخفاضًا بنسبة 12.74 بالمئة في المبيعات الفصلية بالنسبة إلى التراجع المتوقع في الأرباح،. ومن المتوقع أن تتراوح المبيعات الفصلية المتجمعة حوالي 67 تريليون وون، مقارنة بـ76.78 تريليون وون في الربع الثالث من 2022. ويأتي ذلك بعد مبيعات بلغت 60.01 تريليون وون في الربع الثاني من 2023.
في حين سيتم التحقق من هذه التوقعات، التي تصوّر صورة مالية تحديّة لهذا العملاق التكنولوجي، أو سيتم تعديلها عندما تعلن سامسونج رسميًا نتائجها للربع الثالث لاحقًا هذا الشهر. من المرجح أن يلفت الانخفاض الكبير في الأرباح التشغيلية والمبيعات انتباهًا كبيرًا، حيث يعكس تأثير عوامل متنوعة على أعمال سامسونج، بما في ذلك ديناميات الأسواق العالمية وطلب المستهلكين على منتجاتها.
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