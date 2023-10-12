الصين تخطط لتعزيز مكانة اليوان العالمية ودعم عملتها المحلية

(MENAFN
) الصين تتخذ خطوات هامة لتعزيز مكانة عملتها العالمية، اليوان، ودعم عملتها المحلية التي تشهد تراجعاً. أعلنت وزارة المالية الصينية مؤخرًا عزمها على إصدار كمية كبيرة من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الأجنبية. وهذه السندات على وشك أن تصل إلى مستويات قياسية، حيث تبلغ العروض الإجمالية السنوية 55 مليار يوان، مما يمثل أكبر إصدار منذ أن قامت الصين بأول تجربة لها في سندات دولية بالعملة المحلية في عام 2009.
كما أوردت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذه الخطوة، تهدف إلى زيادة الطلب العالمي على اليوان وتقليل إمداده في الأسواق الدولية. من خلال بيع سندات باليوان في الخارج، تسعى الصين إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتثبيت قيمة عملتها التي كانت تتعرض لضغوط.
كذلك كشفت وزارة المالية الصينية في إطار هذا الاستراتيجية، عن خططها لإصدار 26 مليار يوان (ما يعادل 3.6 مليار دولار) في هونغ كونغ في الربع الرابع من 2023. وستكون الشريحة الأولى من هذه السندات، بقيمة 16 مليار يوان، متاحة للشراء اعتبارًا من 25 أكتوبر. تشير هذه التطورات إلى التزام الصين بتعزيز الانتشار العالمي والجاذبية لليوان كعملة للمعاملات الدولية.
في حين هناك تقارير عن تفكير الصين في السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانيتها للعام الجاري، بالإضافة إلى إمكانية تقديم حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومساعدة البلاد في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام. هذا النهج متعدد الجوانب يؤكد على طموح الصين في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي على المدى الطويل بينما تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
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