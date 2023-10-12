إتمام عملية الاكتتاب بأسناد قرض البنك العربي المستدامة بنجاح كبير

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن البنك العربي عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي أصدرها البنك مؤخراً بالدولار الأمريكي، والذي يعتبر أول اصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8 % من خلال عملية اكتتاب خاص حقق نجاحاً مميزاً حيث يعتبر هذا الاصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة. وقد تم الاكتتاب من قبل كبار المستثمرين من الأفراد والشركات في المملكة وفي عدد من الدول التي يعمل بها البنك. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية و سوق السندات المستدامة.

ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو والتوسع الإقليمي بما ينعكس إيجاباً على المساهمين.

وفي تعليقه على نجاح عملية الاكتتاب قال السيد صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: " يجسد الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه الأسناد قيمة الاصدار". وعبر المصري عن شكره وامتنانه للمستثمرين أفراداً وشركات من داخل المملكة وخارجها، مؤكداً على حرص البنك العربي على مواصلة مسيرة نجاحه والاستمرار في تحقيق رؤيته المستقبلية الطموحة واستراتيجيته المؤسسية الفاعلة بما يعزز من مكانته الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً. وأشاد المصري بالدور الداعم الذي يقوم به البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية والذي يعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الاردني.



بدورها عبرت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي عن سعادتها بنتائج عملية الاكتتاب قائلة: "نعتز بالثقة العالية التي منحنا إياها المستثمرون من خلال هذا الإصدار المتميز، لا سيما وأن هذه الأسناد الدائمة سيتم توظيف حصيلتها لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)".

وأضافت الصادق: "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الانجازات والاستمرار في تعزيز مستويات أداء البنك عبر مختلف قطاعات الأعمال من خلال التواجد في أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل ومواصلة تقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة تعززها منظومة متكاملة من الخدمات والقنوات الرقمية، وبما يواكب أحدث التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمَّان - الأردن مقراً له تأسس في العام 1930 وهو يضم واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تشمل ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم. وكانت مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023"، وذلك للعام الثامن على التوالي.

