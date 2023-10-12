اختبأ 8 ساعات.. فيديو لإسرائيلي ناج من هجوم الحفل

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف إسرائيلي تفاصيل نجاته من الموت، بعد هجوم حماس على حفل "سوبر نوفا" الموسيقي، الذي كان يقام في منطقة جنوبي إسرائيل في وقت متأخر الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وكان مئات الأشخاص يحضرون الحفل قبل أن يقتحمه مسلحون ويشرعون في إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الشباب والشابات يصرخون ويركضون في اتجاهات مختلفة، وبحسب تقارير إعلامية انتشلت أكثر من 260 جثة من موقع الحفل.

ومن بين الناجين بأعجوبة من هذا الهجوم، الشاب غي دانون، الذي نشر مقطع فيديو يظهر فيه مذعورا ويتنفس بصعوبة خلال اختبائه بين الأشجار، في الوقت الذي كان يطلق فيه مسلحو حماس النار.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قال دانون:

كان الأمر مرعبا حقا.. لم نكن نعرف ما إذا كنا سنتعرض لإطلاق نار أم لا.

كنا نشعر أننا محاصرون وأن الطلقات النارية قريبة جدا منا.

اعتقدنا أننا سنموت.

ذهبت مع صديقين إلى مكان غير بعيد للاختباء وسط الشجيرات.

بدا المكان وكأنه لا يمكن الوصول إليه، لذلك بقينا هناك لمدة 8 ساعات، (حتى وصلت المساعدة).



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