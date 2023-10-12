الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة... 1200 شهيد وأكثر من 338 ألف نازح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إرتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، إلى أكثر من 1200 شهيد، و5600 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

واستشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

أكثر من ألف منزل دمر بالكامل وعدد النازحين يرتفع إلى 338 ألف شخص



أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى حسابه على موقع "X" أشار المنسق الأممي مارتن غريفيثس إلى تدهور الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد النازحين في أنحاء غزة تجاوز الآن 338 ألف شخص.