الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة... 1200 شهيد وأكثر من 338 ألف نازح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إرتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، إلى أكثر من 1200 شهيد، و5600 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
واستشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.
أكثر من ألف منزل دمر بالكامل وعدد النازحين يرتفع إلى 338 ألف شخص
أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى حسابه على موقع "X" أشار المنسق الأممي مارتن غريفيثس إلى تدهور الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد النازحين في أنحاء غزة تجاوز الآن 338 ألف شخص.
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