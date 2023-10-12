صحفيو بيت لحم ينددون بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network )

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية، نظمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيت لحم، على بلاط كنيسة المهد، يوم أمس، وشارك فيها عشرات الصحفيين العاملين في الصحافة المحلية والعربية والأجنبية، والقائم بأعمال محافظ بيت لحم الأخ محمد طه أبو عليا، وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم، والعديد من ممثلي وفعاليات المؤسسات الوطنية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الفلسطينية، وصور شهداء الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، وشعارات كتبت باللغتين العربية والإنكليزية، تطالب بوقف الحرب الاجرامية التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية القانونية للصحفيين، وعدم افلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

وفي بداية الوقفة، ندد عضو المجلس الإداري للنقابة موسى الشاعر، بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين، وبحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

من جهته أشاد محمد طه بالصحفيين الفلسطينيين، وبالتضحيات التي يقدمونها، من اجل نشر الحقيقة وايصال رسالة فلسطين الى العالم، مؤكدا على الدور الريادي لنقابة الصحفيين، ومتابعتها لجرائم الاحتلال، داعيا العالم الى الخروج عن صمته، ومحاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من مجازر واعمال قتل وتدمير في قطاع غزة.

ودعا عضو بلدية بيت لحم جورج اجحا، الىضرورة توفير الحماية للصحفيين، لانهم جزء أصيل من معركة الدفاع عن الحقيقة، في وجه ظلم الاحتلال، مؤكدا على وقوف بلدية بيت لحم وكافة بلديات المحافظة مع نقابة الصحفيين، والاستعداد لتقديم اي مساعدة لإسنادهم، ودعم أهلنا في قطاع غزة.

وتحدث رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد اللحام، واصفا ارتقاء 8 من الصحفيين شهداء، واختفاء اثنين، فيما لا تزال زميلة صحفية تحت الانقاض بالجريمة البشعة.

وأضاف اللحام، ان هنالك عشرات الاصابات الدامية، وكذلك العشرات من مكاتب المؤسسات الصحفية التي دمرت بالقصف الجوي، و ان الصحفيين جزء أصيل من النسيج الوطني والاجتماعي، مشيرا إلى أن ١٠٣ صحفي وصحافية استشهدوا برصاص الاحتلال منذ العام ١٩٦٧، إضافة إلى آلاف الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

واختتم اللحام، كلمته بالتأكيد على رسالة النقابة لجموع الصحفيين، بالدعوة والحرص على الوحدة الوطنية والاجتماعية، ودعم كل فعل وطني