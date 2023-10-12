الأمم المتحدة تخصص 9 مليون دولار لتمويل الجهود الإنسانية في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى حسابه على موقع "X" أشار المنسق الأممي مارتن غريفيثس إلى تدهور الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد النازحين في أنحاء غزة تجاوز الآن 338 ألف شخص.

وأفاد "أوتشا" بأنه منذ الثلاثاء، تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، فيما تعرضت حوالي 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن، هذا وقد تعرضت 12630 وحدة سكنية لأضرار أقل.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن جميع المستشفيات الثلاثة عشر والمرافق الصحية الأخرى في غزة لا تعمل إلا بشكل جزئي بسبب نقص الإمدادات ونفاد الوقود.

وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول أيضا إلى مستشفى بيت حانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة المحيطة به.

وحذر دوجاريك من أن هناك نقصا حادا في مياه الشرب يؤثر على 650 ألف شخص مع انقطاع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة.

وأضاف: "ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارا بسبع منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من مليون شخص. وفي بعض المناطق، تتراكم الآن مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوارع، مما يشكل خطرا صحيا شديدا وواضحا".



