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إيهود باراك لـسي إن إن: هجوم حماس فشل كبير في الاستخبارات وصولا إلى القيادة السياسية

10/12/2023 2:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن هجوم حماس كان الضربة الأشد التي تلقتها إسرائيل في تاريخها.

وأضاف إيهود باراك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ذلك يمثل "فشلا كبيرا في الاستخبارات والعمليات وصولا إلى القيادة السياسية العليا.

وأكد باراك أن على إسرائيل الآن أن تتأكد "من أن حماس سوف تعاني من الضربة المناسبة لكي يكون تكرار مثل هذا الحدث مستحيلا".

وصرح بأنه لا يمكن أن يتم ذلك دون اتخاذ مخاطر تتمثل في توسيع الدائرة إلى شمال إسرائيل أيضا، إلى حزب الله أو الخلايا النائمة داخل الضفة الغربية.

وأشار إلى أن "إسرائيل عازمة على ضمان محاسبة حماس على هذا الهجوم".

وفيما يتعلق بالرهائن، قال باراك إن هذه "مسألة حساسة للغاية.. وبطبيعة الحال، فإنها تضع قيودا معينة على الاعتبارات، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر".

وعلق باراك على هدف حماس من أخذ عدد كبير من الرهائن، قائلا "إنه عدد غير مسبوق من الأشخاص.. أعتقد أن الهدف هو إطلاق سراح جميع السجناء ربما 10 آلاف شخص منهم في السجون الإسرائيلية.. سيحاولون اجتياز الأمر إلى النهاية ولكن ليس من الواضح كيف سينتهي الأمر".

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