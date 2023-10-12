البرازيل تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
برازيليا 12-10-2023 وفا- دعت البرازيل التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد للمجلس، يوم غد الجمعة، لبحث التصعيد المستمر في قطاع غزة.
وقطع وزير الخارجية ماورو فييرا جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك "للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من البرازيل يوم الجمعة الموافق 13 تشرين الأول/أكتوبر، لمناقشة الوضع في قطاع غزة".
وكانت البرازيل قد دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ يوم السبت الماضي، مستهدفة منازل المواطنين العزل ومؤسساتهم التعليمية والمصرفية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.
وفي إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني، قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، في التاسع من الشهر الجاري، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع.
وتوقفت، أمس الأربعاء، محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، وهي الكارثة التي سينتج عنها توقف جميع الخدمات الصحية والإنسانية، وسط ظلام دامس بدأ يعيشه القطاع منذ المساء.
ويعيش مليونان و300 ألف مواطن فلسطيني، في قطاع غزة المعزول كليا عن العالم، لليوم السادس على التوالي، وسط عدوان تشنه آلة الحرب الإسرائيلية على مدار الساعة، بقصفها لمئات المباني السكنية المدنية، وإبادة أحياء بأكملها عن خارطة القطاع، كحيي الرمال والكرامة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مساء أمس، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
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