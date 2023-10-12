البرازيل تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) صورة أرشيفيةصورة أرشيفية

برازيليا 12-10-2023 وفا- دعت البرازيل التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد للمجلس، يوم غد الجمعة، لبحث التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وقطع وزير الخارجية ماورو فييرا جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك "للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من البرازيل يوم الجمعة الموافق 13 تشرين الأول/أكتوبر، لمناقشة الوضع في قطاع غزة".

وكانت البرازيل قد دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ يوم السبت الماضي، مستهدفة منازل المواطنين العزل ومؤسساتهم التعليمية والمصرفية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وفي إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني، قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، في التاسع من الشهر الجاري، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع.

وتوقفت، أمس الأربعاء، محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، وهي الكارثة التي سينتج عنها توقف جميع الخدمات الصحية والإنسانية، وسط ظلام دامس بدأ يعيشه القطاع منذ المساء.

ويعيش مليونان و300 ألف مواطن فلسطيني، في قطاع غزة المعزول كليا عن العالم، لليوم السادس على التوالي، وسط عدوان تشنه آلة الحرب الإسرائيلية على مدار الساعة، بقصفها لمئات المباني السكنية المدنية، وإبادة أحياء بأكملها عن خارطة القطاع، كحيي الرمال والكرامة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت مساء أمس، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

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