الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت الشاب ماجد أيمن وراسنة، ومن مخيم الفوار يونس جمال يونس عيسى، ومن مدينة الخليل المعتقل المحرر محمد نيروخ، والشاب رائد الشعراوي، ومن بلدة بيت أمر شمالا اعتقلت مروان رشدي أحمد صبارنة (23 عاما)، ومهدي إبراهيم أبو ماريا، والشاب إبراهيم دوفش على معبر الكرامة أثناء عودته إلى فلسطين.

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