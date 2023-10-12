الأمن يصدر بياناً حول عمل جسر الملك حسين اليوم الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافر فقط بالمغادرة.



مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .



وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، أعلنت أن معبر الكرامة " معبر جسر الملك حسين" سيعمل يوم غد الجمعة، للمسافرين القادمين إلى فلسطين.



وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن المعبر سيغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين، يوم السبت المقبل، الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

