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الاحتلال يعتقل 6 شبان من رام الله بينهم أشقاء

10/12/2023 2:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة شبان من محافظة رام الله والبيرة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند مجدي الريماوي من بلدة بيت ريما، ومحمود عطا الله انجاص وشقيقيه أحمد ومحمد من قرية خربثا بني حارث، شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.


وفا


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