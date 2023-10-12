الاحتلال يعتقل 6 شبان من رام الله بينهم أشقاء

الاحتلال يعتقل 6 شبان من رام الله بينهم أشقاء
التاريخ
10/12/2023 2:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة شبان من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند مجدي الريماوي من بلدة بيت ريما، ومحمود عطا الله انجاص وشقيقيه أحمد ومحمد من قرية خربثا بني حارث، شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وفا
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