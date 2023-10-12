انطلاق النسخة الرابعة من البطولة الأمريكية لمناظرات الجامعات باللغة العربية 13 أكتوبر

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة - مركز مناظرات قطر
استمرارًا للنجاحات التي شهدتها الدورات السابقة، ينظّم مركز مناظرات قطر النسخة الرابعة من البطولة الأمريكية لمناظرات الجامعات باللغة العربية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي.
وتستضيف جامعة يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الرابعة من البطولة، بمشاركة واسعة تضم 150 متناظرًا من 42 جامعة أمريكية، حيث سيتنافسون على لقب البطولة في مناظرات حول أهم القضايا العالمية.
ويلتقي الطلبة مجددًا على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم في هذه البطولة التي تمنحهم منبرًا لطرح أفكارهم المختلفة، ويكسبهم مهارات التعامل مع مختلف القضايا العالمية، والقدرة على طرح وجهات نظرهم واحترام الرأي الآخر بغض النظر عن قناعاتهم الشخصية.
واستمرارًا لما حققته هذه البطولات من نجاحٍ باهر، تستقطب النسخة الرابعة اهتمام الجامعات الأمريكية، وزاد الإقبال عليها بشكل ملحوظ، مما يدل على أهمية دور مركز مناظرات قطر في كسب الرهان استقطاب مشاركة الطلبة وانغماسهم في اللغة العربية وقدرتهم على التعبير عن آرائهم.
جديرُ بالذكر أن النسخة الأولى من البطولة الأمريكية لمناظرات الجامعات باللغة العربية أقيمت عام 2019 في جامعة هارفارد العريقة بدعم وتنظيم وإعداد مركز مناظرات قطر، لتتوالى البطولات في جامعة شيكاغو عام 2021 وجامعة ستانفورد في عام 2022.
وسيتم خلال البطولة التي يدير جلساتها 75 محكمًا طرح عددٍ من القضايا الموضوعية والعامة مع التركيز على السياق الأمريكي في البعض منها.
أشار سعد الأسد، مدرب بمركز مناظرات قطر، إلى أن المركز نظمّ برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي للمناظرات باللغة العربية، في الفترة من 19 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وشملت سلسلة متنوعة من ورش العمل حول معايير التحكيم بهدف إدارة الجولات بشكل جيد، كما تمَّ تدريب الفرق والمتناظرين الجدد والقدامى من مختلف الفئات العمرية، ومدّهم بأحدث المعلومات والممارسات في مجال التناظر، إضافة إلى التركيز على كيفية تأسيس وإدارة اندية المناظرات.
وتابع سعد الأسد قائلاً: "في إطار الاستعداد للبطولة، تم تنظيم مناظرات ودية أسبوعية لتعزيز مهارات الحكام والمتناظرين، ويستمر البرنامج التدريبي في مرحلته الثانية يوم افتتاح البطولة حيث ينظم المركز ورش تدريبية في حرم جامعة يوتا بحضور جميع المشاركين."
يُذكر أن فريق عمل المركز والقائمين على البطولة قد أنهوا تحضيراتهم الإدارية واللوجستية واستكملوا كافة المتطلبات لتنظيم البطولة، وقاموا في هذا الإطار بزيارات ميدانية للتأكد من جاهزية المكان لاستقبال المشاركين.
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عن مركز مناظرات قطر:
مركز مناظرات قطر - من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - هو المنظمة الوطنية الوحيدة للمناظرات في دولة قطر، وقد تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في دولة قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم، إضافة لتطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في دولة قطر والعالم والارتقاء بها، من خلال تحقيق رؤية منسجمة مع شعار المركز: "إثراء الحوار، تمكين العقول".
جهود مركز مناظرات قطر في نشر ثقافة المناظرة والحوار المفتوح تشهد توسعاً وانتشاراً من خلال بناء جسور التعاون مع مؤسسات عديدة لدعم ونشر فن المناظرات والحوار في عدة دول مثل الكويت وسلطنة عمان والسودان والأردن ودول المغرب العربي وشرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدّة الأمريكية، وفي هذا الإطار أطلق المركز برامج فريدة تهدف بشكل رئيسي إلى نشر رسالة المركز في جميع أنحاء العالم مثل برنامج السفراء وبرنامج أكاديمية النخبة والتي تضم نخبة من الشباب حول العالم يحملون رسالة المركز.
ويقوم المركز محليّاً أيضاً بتدريب ورعاية الفريق الوطني للمناظرات باللغة العربية واللغة الإنجليزية – الفريق الممثل لدولة قطر في المحافل الدولية للمناظرات - بمشاركات في بطولات دولية منذ 2008، إضافة إلى تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والبطولات التي تشارك فيها غالبية المدارس والجامعات في دولة قطر، وأنجز المركز تطوير منهج دراسي للمناظرة باللغة العربية يتم تدريسه في عدد من الجامعات.
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