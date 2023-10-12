بدفعات كثيفة ومتتالية.. كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال - فيديو
التاريخ
10/12/2023 1:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتيبة جنين إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر الخميس بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات الناسفة.
وتجددت الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة في جنين، بعد استقدام قوات الاحتلال تعزيزات إضافية.
MENAFN12102023000208011052ID1107229338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.