استشهاد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا
التاريخ
10/12/2023 1:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.
وفا
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