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استشهاد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال لمنزل في جباليا

10/12/2023 1:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.


وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.


وفا


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