عباس يصل عمان اليوم للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – نقلت مصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل اليوم الخميس الى العاصمة عمان للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.
وسيبحث الرئيس عباس مع جلالة الملك سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، ومن أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي وإدخال مساعدات إلى غزة.
وأضافت المصادر أن الرئيس عباس سيلتقي غداً الجمعة في عمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
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