عباس يصل عمان اليوم للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – نقلت مصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل اليوم الخميس الى العاصمة عمان للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.



وسيبحث الرئيس عباس مع جلالة الملك سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، ومن أجل تنسيق المواقف والتواصل مع المجتمع الدولي بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي وإدخال مساعدات إلى غزة.



وأضافت المصادر أن الرئيس عباس سيلتقي غداً الجمعة في عمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

