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السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع المدينة المنورة

10/12/2023 1:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع المدينة المنورة بعد جسر الكيلو تجاه السابع صباح اليوم الخميس وفق إدارة السير .


وقالت السير لـ "الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية للمركبات .


ونوهت أن الحادث أدى إلى تباطؤ حركة السير مشيرة أن مجموعات ادارة السير بالموقع لتسيير حركة المرور .


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