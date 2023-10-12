السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع المدينة المنورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع المدينة المنورة بعد جسر الكيلو تجاه السابع صباح اليوم الخميس وفق إدارة السير .
وقالت السير لـ "الوكيل الاخباري" إنه نتج عن الحادث إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية للمركبات .
ونوهت أن الحادث أدى إلى تباطؤ حركة السير مشيرة أن مجموعات ادارة السير بالموقع لتسيير حركة المرور .
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