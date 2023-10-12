الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون درجات الحرارة اليوم الخميس حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
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