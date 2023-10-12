الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 1200

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 1200 شهيد والإصابات إلى 5600 منذ فجر السبت.
وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية القتلى والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الوزارة أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.
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