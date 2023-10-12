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الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 1200

10/12/2023 12:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 1200 شهيد والإصابات إلى 5600 منذ فجر السبت.


وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية القتلى والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.


وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الوزارة أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.


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