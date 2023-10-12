غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
التاريخ
10/12/2023 12:09:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بإدخال الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة.
وقالت غوتيريش في تغريدة على موقع إكس، إننا بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وبشكل عاجل إلى القطاع.
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