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غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

10/12/2023 12:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بإدخال الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة.


وقالت غوتيريش في تغريدة على موقع إكس، إننا بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وبشكل عاجل إلى القطاع.


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