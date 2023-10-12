طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة.
واستهدفت الغارات منازل الفلسطينيين في جميع محافظات القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.
وفا
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