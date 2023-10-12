طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة.



واستهدفت الغارات منازل الفلسطينيين في جميع محافظات القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال.



يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.

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