فتح معبر جسر الملك حسين للمغادرين إلى فلسطين غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، أن معبر الكرامة " معبر جسر الملك حسين" سيعمل يوم غد الجمعة، للمسافرين القادمين الى فلسطين.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية أن المعبر سيغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين، يوم السبت المقبل، الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، يوم السبت الماضي، أغلق الاحتلال المعبر، وجرى فتحه فقط لساعات محدودة، وسمح بمرور عدد محدود من المسافرين، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني .

