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وزير الخارجية بحث في القاهرة مع نظيريه الفلسطيني واللبناني التطورات بالأراضي المحتلة

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية، والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة د.رياض المالكي وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة والتأكيد على ضرورة عدم اتساع دائرة الصراع إلى مدن فلسطينية أخرى والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر، وحث المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف الاقتتال وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية، والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة د.عبدالله بوحبيب، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة وأهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء دعما للأشقاء في فلسطين وتعزيزا لمسيرة التعاون والإخاء والعمل العربي المشترك.

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