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وكيل الدفاع يكرم فائقي الطلبة من أبناء موظفي الهيئة الإدارية والمالية في الوزارة

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، أقامت إدارة مكتب الوكيل «مراقبة
العلاقات العامة» حفل تكريم المتفوقين من أبناء موظفي وزارة الدفاع من الهيئة الإدارية والمالية.
حيث كرم الشيخ د.عبدالله المشعل كوكبة من أبناء الموظفين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الماضي.
يأتي هذا الحفل في إطار حرص الوزارة على دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين، وتقديرا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وأيضا تقديرا لذويهم الذين لا يدخرون جهدا في توفير كل احتياجات أبنائهم، في سبيل استكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب.

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