Thursday, 12 October 2023 07:26 GMT

وفد كويتي يشارك بمعسكر تأهيل الشباب في الصين

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» مشاركة وفد كويتي في «معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين» في نسخته السابعة التي تنظم بجمهورية الصين الشعبية من 8 حتى 14 أكتوبر.
لافتا إلى أن «المعسكر الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو- (إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال) والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، يعقد من خلاله المركز الصيني للعلوم من أجل الأطفال والشباب التابع للجمعية الدورة السابعة لمعسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق (المشروع الإقليمي العربي الصيني) بمقاطعة نيغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، يتواءم تماما ويتسق مع تطلعات وطموحات الشباب الكويتي».
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب ملست آسيا، ومقره الكويت، داود الأحمد في تصريح صحافي، أن «الوفد الكويتي المشارك في المعسكر مكون من معلم وطالب، تم ترشيحهما للانضمام إلى معلمي وشباب دول العالم المشاركين في تلك الفعالية ذات الدلالات التقنية التطبيقية والتكنولوجيا».
وأوضح الأحمد أن المعسكر يحتوي على ورشة للشباب وأخرى للمعلمين، وتشمل الورشتان اللتان يشارك بهما الوفد الكويتي برنامجا متميزا يجمع بين التكنولوجيا والثقافة وزيارة المتاحف والمراكز العلمية حسب برنامج خاص بذلك، مضيفا أن هذا المحفل الدولي والتظاهرة السنوية تعتبر رحلة علمية في مجالات استكشاف الطبيعة، ومجالات تطويع التكنولوجيا لخدمة الأرض، ومعرفة أسرار النجوم والكواكب، الأمر الذي دعا مكتب ملست آسيا لدعوة وترشيح الوفد الكويتي للمشاركة وفقا لشروط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو.
مبينا أبرز المحاور التي تتضمنها الدورة السابعة للمعسكر وذكر منها «ابتكار عجيب»، «والغوص في أعماق بحر الرمال» «وموطن النجوم»، «ونظام مراقبة التوازن المائي في المناطق الرملية»، فضلا عن الطاقة الخضراء في الصحراء، واستكشاف موقع الفن الصخري، ونموذج الزراعة الايكولوجية وما وراء حدود القمر.
وأشار الأحمد إلى «حرص «ملست آسيا» على فتح آفاق برامجية محلية لطلاب وشباب الكويت بما يسهم في تأهيلهم وإعدادهم تقنيا وتطبيقيا وفقا لأحدث نظم التعليم اللاصفي والتعلم الذاتي».

MENAFN11102023000130011022ID1107229185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث