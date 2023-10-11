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الهلال الأحمر الأوضاع في غزة مأساوية وتتطلب تحركا سريعا لتقديم المساعدات

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمـــر الكويتيـــة، أن الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركا سريعا لتقديم المساعدات لضحايا التصعيد العسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ موقف ملزم باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المرتبطة به.
جاء ذلك في تصريح للأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس لـ «كونا» على هامش الاجتماع الطارئ للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبر الاتصال المرئي.
وقالت البرجس إن هذا الاجتماع عقد بناء على طلب جمعية الهلال الأحمر الكويتية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى وأدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من منازلهم، مؤكدة أهمية إبراز الانتهاكات والخروقات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وضرورة مناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الشأن.
وذكرت أن الاجتماع ناقش الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إضافة إلى التنسيق في تقديم المساعدات للمتضررين ومضاعفة الجهود نظرا للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما أدان الاجتماع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المجتمع الدولي والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات.
وأشارت إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة حشد الجهود الإنسانية لتقديم الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني ليتمكن من أداء مهامه الإنسانية، مؤكدة أهمية وقوف الجمعيات الوطنية والهيئات العربية مع الشعب الفلسطيني، وموضحة أن الاجتماع دعا المجتمع الدولي بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التحرك السريع لوقف العمليات العسكرية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية الملزمة لضمان حماية المدنيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإغاثية.
وأشارت إلى أن جمعية الهلال الأحمر سعت لإطلاق سلسلة من النشاطات لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في غزة عبر توزيع المواد الغذائيـــة والوجبــــات اليومية والمستلـــزمات الطبية لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع جمعيات الهلال الأحمر العربية والمنظمات الإنسانية.

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