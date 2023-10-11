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فيصل الحمود شبابنا عز وفخر ودائما يسعون إلى تحقيق الريادة في جميع المحافل

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود القنصل العام لدى العراق بمدنية البصرة محسن عبيد العجمي تناول اللقاء الأحاديث الودية، مشيدا بدور وجهود القنصل العام العجمي، على الصعيد الديبلوماسي وبدور القنصليات في تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات بين البلدان والشعوب.
كما استقبل الشيخ فيصل الحمود الاستشاري بوزارة الصحة د. محمد البدر، مؤكدا على أهمية الدور التوعوي للحفاظ على الصحة من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة وممارسة الرياضة بشكل مستمر والبعد عن كل الآفات المضرة التي تهلك البدن وتدمر أعضاءه.
كما استقبل الشيخ فيصل الحمود د.مبارك الشمري ود.فهد بيان الراجحي خلال لقاء تبادلا فيه الأحاديث عن أهمية تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم المتواصل للحصول على الشهادات العليا وتحقيق المراكز الأولى والمتقدمة في جميع المحافل والميادين سواء داخل الكويت او خارجها، مؤكدا على أن العلم هو السلاح الأقوى لمواجهة كل الصعوبات، وان شبابنا محل فخر واعتزاز، دائما يسعون في طلب العلم وتحقيق الريادة في جميع المحافل المحلية والدولية.
وفي ختام اللقاء، تقدم الشمري والراجحي بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود، على حسن الاستقبال والحفاوة ودعمه المتواصل للشباب لاسيما ان بابه مفتوح امام الجميع، يستقبل ويكرم ويدعم، للتحفيز على مواصلة العطاء بكل تميز وإبداع.

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