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محمد بوعركي إنشاء مجلس سيبراني عربي يعزز تحقيق النمو والازدهار

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت اللواء ركن م. متقاعد محمد بوعركي إن قرار إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني يعتبر خطوة مهمة لتعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وتمكين شعوبها من تحقيق النمو والازدهار.
وأشار بوعركي في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي إلى أهمية مشاركة الكويت وتمثيلها في هذا الملتقى المهم باعتباره واحدا من أهم المنصات الدولية المتخصصة في المنطقة ويشكل فرصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة.
ورحب بمقترح السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي متخصص في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية في العالم استشعارا منها بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الدول العربية والعالمية للاستفادة الثنائية وتوطيدها في المجال ذاته والنظر في مستجدات الأمن السيبراني على جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية.
وقال إن «المركز الوطني يسعى من خلاله استراتيجيته التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى توفير فضاء سيبراني آمن يدعم ويحمي المصالح الوطنية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة» إلى جانب «مساندة قطاعات الدولة وتعزيز سبل الحماية لأنظمتها».
وأضاف أن المركز يطمح من خلال رؤية الكويت إلى تحسين مؤشراتها في مجال الأمن السيبراني عالميا وتحقيق مراكز متقدمة وسط استمرار التحول الرقمي الكبير والتطور التكنولوجي الذي يتطلب بناء قواعد قوية تحمي بيانات ومعلومات مؤسسات الدولة.

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