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القوى العاملة استقبال 246 معاملة لدعم العمالة في المشاريع متناهية الصغر

10/11/2023 11:31:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ان إدارة عمل الفروانية استقبلت في أول 3 أيام لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم العمالة الوطنية للمشاريع متناهية الصغر لأصحاب الأعمال للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخصة نحو 246 معاملة، كما تلقى القسم الخاص بالاستفسارات عن المزايا المالية والإجراءات الخاصة في هذه الأنشطة 269 استفسارا.
من جانب آخر، وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اتفاقية تعاون مع جمعية العمل الاجتماعي الكويتية لتنسيق التعاون بينهما وفقا لأطر وآليات محددة بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الاتفاقية جاءت في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي وتوفير الحماية للعمالة.
وأضافت ان هذه الاتفاقية تعنى بنشر التوعية فيما يخص جريمة الاتجار بالبشر ومعالجتها وبذل العناية الواجبة لحماية حقوق العمالة المختلفة والحد من التعدي عليها.
وذكرت أن الإسهام في ضمان ممارسة حقوق الإنسان من شأنه أن يخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم جميع فئات المجتمع الكويتي.

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