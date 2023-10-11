العبيد التعاونيات من أهم المسارات السياحية لمهرجان الكويت الأول للسياحة والترفيه

الفارس: نحرص على المساهمة في تنشيط السياحة والفعاليات التسويقية للمنتجات الوطنية انطلاقاً من دورنا المجتمعي



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس أن مهرجان الكويت الأول للسياحة والترفيه (الكويت.. مئة ليلة وليلة) الذي سينطلق في يناير المقبل سيشكل فرصة كبيرة لدعم المنتجات الوطنية عبر التعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين عقب اجتماع ضمه ورئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد بهدف التنسيق والتحضيرات للمشاركة الفاعلة للاتحاد في أنشطة المهرجان: «إننا في اتحاد الجمعيات التعاونية نمد أيادينا للتعاون في كل ما يخدم ويحقق أهداف الحركة التعاونية وترويج كل فعاليات وأنشطة المهرجان».

وشدد على أهمية تضافر كل الجهود الحكومية والأهلية من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والشركات الوطنية التابعة له في هذا المشروع السياحي المهم الذي يمثل بوابة داعمة لانتعاش الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أشاد العبيد في تصريح مماثل بالدور البارز والحيوي الذي يؤديه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تعزيز وترسيخ ودعم وتشجيع المنتجات الوطنية من خلال إقامة المهرجانات التسويقية لها وفق رؤية (كويت جديدة 2035) والمساهمة في بناء منظومة المخزون الغذائي للدولة التي تعتبر من أهم المسارات السياحية ومنها مسار مراكز التسويق.

وثمن العبيد الجهود التي تقوم بها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت والخطوات البارزة لتفعيل دور التعاونيات في كل المناحي الاقتصادية والتنموية والمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى جانب تشجيع الكفاءات الوطنية على العمل في القطاع التعاوني بما يندرج ضمن أهداف تحقيق سياسة (تكويت) الوظائف الإشرافية.

وقال إن الحركة التعاونية الاستهلاكية في البلاد رائدة على مختلف الصعد وهي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وساهمت في نهضة الكويت وتطورها وتمثل ذلك في دعم الشركات الوطنية وتنشيط الجوانب التجارية داخل الكويت وخارجها.

يذكر أن مهرجان الكويت للسياحة والثقافة والترفيه (الكويت.. مئة ليلة وليلة) يعتبر مشروعا وطنيا غايته إدارة المشهد السياحي والثقافي والترفيهي في الكويت بفكر موحد وهدف واحد سعيا للارتقاء بالكويت والتسويق لها وترويجها وجعلها من أهم المقاصد السياحية المميزة في المنطقة.