العتل مشروع لتوحيد البدلات للمهندسين بجميع الجهات



قدمنا تطوعياً ودون كلفة تصميماً لتطوير المقاهي الشعبية منذ عام 2019 تجهيز البنية التحتية للربط الإلكتروني مع البلدية والمكاتب الهندسية لحماية المواطنين



جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل التأكيد على الاهتمام بالمهندسين وقضاياهم وتطوير مهاراتهم بمختلف مواقع العمل وسعي الجمعية للحفاظ على مكتسباتهم المالية والمعنوية وفق القانون والأنظمة، مشيرا الى أن الجمعية بدأت التوسع بخدماتها للمهندسين لتشمل تطوير أنظمة مزاولة المهنة بالإضافة الى ما تقدمه من مشاريع تطوعية لخدمة الدولة.

جاء ذلك خلا لقاء العتل برؤساء اللجان التطوعية في الجمعية وبعض الأعضاء فيها مساء الثلاثاء بحضور أمين السر م.فهد العتيبي والمدير العام م.وليد المطوع ونواب المدير العام.

وقدم العتل للمهندسين والمهندسات عرضا موجزا عما تم القيام به على مختلف الأصعدة، مؤكدا استمرار تجهيز المبنى الرئيسي والمرافق التابعة له لتوفير بيئة مناسبة لعمل المتطوعين والحرص على التواصل المباشر معهم، مضيفا انه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لتوحيد البدلات لتكون جميع الوزرات جهات استقطاب للمهندسين، ووجود نقص في تعيين المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف.

وأضاف: حريصون على متابعة المواضيع التي تهم الزملاء والزميلات حيث تم تقديم مد يد العون لكل من تقدم أو أفاد بانتقاص لحقوقه في مختلف مواقع العمل، ولا تهاون في البدلات وبدل الموقع بجميع وزارات الدولة ونأمل أن تضم باقي البدلات ضمن تقاعد المهندسين، مؤكدا وضع الجمعية لبرنامج متكامل لتطوير المهارات الفنية للمهندس من خلال إعادة تشكيل مجلس التصنيف لمنح شهادات للمهندس المحترف والاستشاري والاشراف، وتطوير البنية التحتية لمركز التدريب وإقامة دورات تدريبية لحديثي التخرج لمساعدة المهندسين لرفع مستواهم المهني والفني وتدريبهم للحصول على وظيفة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع وزارات الدولة وبعض الجهات الدولية للاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجمعية، لافتا الى أن الجمعية أول جهة توقع اتفاقية تعاون مع المجلس التنفيذي للمهندسين المدنيين البريطاني للاعتراف بشهادات المهندسين المحترفين والاستشاريين الممنوحة من الجمعية وهي شهادة معترف بها دوليا، كما ان الجمعية انتقلت في خدماتها للمواطنين لتقديم مشروع قانون حماية المواطنين حيت تم وضع لائحة لتنظيم العملية وتشكيل لجنة لحماية المواطنين، لافتا الى مشروع لتطوير مزاولة المهنة ـ الهندسية تضمن حقوق المواطنين عند تنفيذ منشآتهم وبيوتهم السكنية.

ولفت إلى قرب تفعيل ديوانية المهندس وبدء موسمها الجديد من خلال استقبال عدد من الشخصيات المؤثرة في العمل الهندسي والخدمة المجتمعية، كما ان الجمعية بصدد الانتهاء من البنية التحتية للربط الإلكتروني مع اتحاد المكاتب الهندسية والبلدية، وجار العمل أيضا للقيام بمشروع المهن المساندة وإطلاق منصة إلكترونية للمهن المساندة والاستقدام الذكي ونأمل أن تعمل بغطاء حكومي.

واستعرض العتل المشاريع التي قامت الجمعية بدراستها ووضع تصاميم لها خدمة للدولة والمجتمع، مشيرا الى القيام بوضع تصاميم ودراسة لمشاريع المقاهي الشعبية تم تقديمها لوزارة الشؤون منذ يوليو 2019 ومجمع المجتمع المدني في جليب الشيوخ، مركز لكبار السن، ودراسة مشروع الصبية ووضع تصاميم له لصالح الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع بنية تحتية لهذا المشروع وخاصة «التراك فود» والمتنزهات لتتضمن مرافق ترفيهية واتفاقية للعمل مع اللجنة الأولمبية لعمل مسابقة معمارية لتصميم مقر لهم في جابر الأحمد.

بدروهم، قدم المهندسون مجموعة المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة وخاصة في مجال البدلات لتكون ضمن المعاش التقاعدي للمهندسين، معربين عن الأمل في تجاوب الحكومة لتوحيد البدلات وفتح باب التوظيف لسد نقص المهندسين بوزارتي الصحة والأوقاف، كما عرضوا موضوعات فنية لتناول بحثها خلال الفترة المقبلة مثل موضوع الأمن السيبراني والطرق وغيرهما.