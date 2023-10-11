تعاون بين الجيش وهيئة الرياضة بشأن التفرغات الرياضية والإدارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري مع مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة يوسف البيدان في مبنى الهيئة العامة للرياضة بهدف التعاون والتنسيق بما يخص التفرغات الرياضية والإدارية لمنتسبي الجيش الكويتي وفقا للقوانين والقرارات واللوائح.
وتأتي هذه الاجتماعات تطبيقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التي من شأنها تحقيق التعاون المشترك لرفع اسم الكويت بالمحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
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