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تعاون بين الجيش وهيئة الرياضة بشأن التفرغات الرياضية والإدارية

10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري مع مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة يوسف البيدان في مبنى الهيئة العامة للرياضة بهدف التعاون والتنسيق بما يخص التفرغات الرياضية والإدارية لمنتسبي الجيش الكويتي وفقا للقوانين والقرارات واللوائح.
وتأتي هذه الاجتماعات تطبيقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع التي من شأنها تحقيق التعاون المشترك لرفع اسم الكويت بالمحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

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