قوة اتحاد 23 البحرية تغادر الكويت إلى عمان

قوة اتحاد 23 البحرية تغادر الكويت إلى عمان
التاريخ
10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) غادرت سفن القوة البحرية المشاركة بتمرين (اتحاد 23) المقام في سلطنة عمان الشقيقة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان في وداعهم مساعد آمر القوة البحرية العميد الركن بحري محمد العيد وعدد من ضباط القوة البحرية.
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