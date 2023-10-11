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تعاون بين الطيران المدني وحماية البيئة لرصد الطيور المتواجدة في موقع المطار

10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، على لسان رئيس مجلس إدارتها د.وجدان العقاب، عن تعاون علمي مع الإدارة العامة للطيران المدني في مجال سلامة الطيران عبر التعرف على أنواع الطيور المتواجدة في موقع المطار وبحث سبل التخلص الآمن منها.
وقال العقاب إنها استقبلت بمقر الجمعية وفدا مكونا من لطيفة الفايز من إدارة المكتب الفني بالإدارة العامة للطيران المدني، وفتحي الشايب خبير تشغيل المطارات بمنظمة الطيران المدني الدولية، لبحث واحد من أهم المخاطر التي تواجه الطيران المدني وهي آثار تواجد الحياة الفطرية عموما في محيط المطارات.
وبينت أن حوادث اصطدام الطيور في المطارات، وفق الإحصائيات الدولية، ألحقت الضرر بنحو 300 طائرة حول العالم خلال ثلاثة عقود وأودت بحياة 301 شخص، وتسعى «الطيران المدني» حفاظا على سلامة الطيران والحد من المخاطر بمحيط المطار لبحث سبل التخلص الآمن من الطيور وما يجذبها في الموقع، مضيفة ان الاجتماع تناول عرض التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للطيران المدني عن أنواع الطيور المحتمل تواجدها بالمطار.
وذكرت أن التقرير يشمل نحو 100 طائر وستتم مراجعة بياناته عن الأسماء العلمية والأسماء الكويتية لتلك الطيور وتصنيفاتها ومواقيت تواجدها بالبلاد وذلك حرصا على أمن وسلامة عمليات الطيران، وتجنبا لما قد تسببه بعض أنواع الطيور من حوادث أو أزمات بهذا الخصوص.

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