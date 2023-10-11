بالفيديو الأميرة الإسبانية بياتريس الكويت بلد ساحر وشعبها أهل كرم



السفير الإسباني: الكويتيون يعرفون بلادنا جيداً وهي من وجهاتهم السياحية المفضلة كريستينا مارتن: أدعو الكويتيين لاكتشاف

ما تزخر به إسبانيا من مقومات سياحية للجميع



أسامة دياب

أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان بلاده تتمتع بإمكانات سياحية هائلة وتنوع ثقافي وحضاري مميز جعلها من أبرز الوجهات السياحية حول العالم.

وأعرب أغيلار، في تصريحات للصحافيين على هامش العرض الترويجي بعنوان إسبانيا الفاخرة الذي أقيم مساء أمس الأول لدعم السياحة في إسبانيا، عن سعادته بوجود وفد إسبانيا الفاخرة - برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي اورلينز - وهي منظمة غير ربحية تعنى بدعم وتعزيز السياحة في إسبانيا ولها العديد من النجاحات البارزة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تتزامن مع احتفالات السفارة بالعيد الوطني الإسباني.

وأشار السفير الإسباني إلى أن الكويتيين يعرفون إسبانيا جيدا وهي ضمن وجهاتهم السياحية المفضلة، لافتا إلى أن بلاده تتمتع ببنية تحتية سياحية رائدة تناسب مختلف الأذواق والمستويات، مبينا ان إسبانيا لديها العديد من الأماكن الساحرة والجذابة والتي بحاجة ان يكتشفها السائح الكويتي.

من جهتها، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي أورلينز ان «إسبانيا الفاخرة» منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز السياحة الإسبانية في مختلف دول العالم والتعريف بإمكاناتها المتنوعة والمختلفة من مناظر طبيعية خلابة وأماكن تاريخية ساحرة وتلائم مختلف الأنشطة السياحية.

وأعربت عن سعادتها بزيارتها الأولى للكويت التي وصفتها بالبلد الساحر، مشيدة بكرم أهلها وحسن استقبالهم.

بدورها، أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة إسبانيا الفاخرة كريستينا مارتن بلاسي أن هذه زيارتهم الأولى للكويت قادمين من المملكة العربية السعودية لعمل عرض لأفضل الوجهات السياحية في ماربيلا وفالنسيا بإسبانيا، لافتة إلى انها ستتوجه لإجراء عرض تقديمي مماثل إلى دبي وأبوظبي. ودعت الكويتيين لاكتشاف ما تزخر به إسبانيا من مقومات سياحية لكافة الفئات.