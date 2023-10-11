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السكنية توقيع عقد تنفيذ البنية التحتية لمشروع جنوب سعد العبدالله بقيمة 345 2 مليون دينار

10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها عقد المناقصة الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار، وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعدالعبدالله الإسكاني مع شركة جيزهوبا جروب الصينية. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن شركة (جيزهوبا جروب) الصينية كانت من إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة (رقم م.ع.ر.س 1303 - 2022/2023).
وأضافت أن الشركة تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية وجرى دراسة مستنداتها بعناية بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي. وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث حددت مدة تنفيذه بـ 1460 يوما (4 سنوات) في حين بلغت القيمة المالية له 345.230 مليون دينار.
وأضافت أن المشروع سينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب الكويت، ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ بإزالة المعوقات القائمة داخل المشروع ومن بعدها مباشرة تنفيذ طبقات الاسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وطرق المنطقة الاستثمارية (4I و6I) في المشروع. وذكرت أن العقد يشمل كذلك بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسية وطرق المنطقة الاستثمارية 4I و6I في المشروع). وبينت المؤسسة أن العقد يحتوي على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق وعبارات الكيبلات الكهربائية (KV132، KV400) وأعمال إشارات الوميض وكاميرات المراقبة والمطبات الصناعية للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية إضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة وخزانين لمياه الأمطار.
من جانب آخر، قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها مستمرة في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية عشر من الضاحية الثالثة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وستكون الأولوية للمخصص لهم حتى 2006/5/31.

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