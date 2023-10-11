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وكيل الشؤون لـ الأنباء تعديل الهيكل التنظيمي للتعاونيات لتناسب خطة الإحلال

10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وكيــــــــــل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن أن العمل جار على تعديل الهياكل التنظيمية للجمعيات لتكون موحدة لتتناسب مع خطة الإحلال.
وأوضح المطيري في تصريح لـ «الأنباء» ان التعديل يأتي تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة مؤخرا والخاصة بتكويت الوظائف الإشرافية وتوظيف المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني.
ودعا المطيري مجالس إدارات الجمعيات الى الإعلان عن وظائفها الإشرافية الشاغرة سواء على صعيد المدير العام أو نائبيه للشؤون التجارية والمالية والإدارية، إضافة إلى 10 أقسام يشتمل كل منها على 3 موظفين لإحلالها بعمالة وطنية حسب القرار الوزاري (2023/68) الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والذي حدد ضوابط واشتراطات تكويت الوظائف الإشرافية التعاونية.
وحول وجود اي استثناء في تعديل الهيكل التنظيمي، بين المطيري أن الاستثناءات ستكون لبعض الجمعيات ذات الملاءة المالية الضعيفة، شريطة دراسة الأمر من قبل الوزارة للتأكد من عدم قدرتها على تحمل هذه الأعداد الوظيفية لإعفائها من ذلك.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد ان عملية التكويت تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون.

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