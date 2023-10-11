لا تعاقد مع غير كويتيين بتوافر كويتيين بالتخصصات المطلوبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أبلغ ديوان الخدمة المدنية عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية بأنه لن يتم النظر في طلبات التعاقد مع موظفين غير كويتيين، إلا بعد التأكد من عدم وجود كويتيين مسجلين بنظام التوظيف المركزي في التخصصات المطلوب التعيين فيها.
وطلب الديوان تزويده بعدد شاغلي كل وظيفة من الوظائف المقترحة من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الوقت الحالي والمطلوب الاستعانة بخبراتهم، فضلا عن بيان بأعداد احتياجات هذه الوظائف موزعة حسب كل وظيفة من الوظائف المقترحة في القطاع او الادارة التابعة للقطاع الذي يوجد به مجال عمل لكل وظيفة من الوظائف المقترحة واختصاصاتها.
MENAFN11102023000130011022ID1107229171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.