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لا تعاقد مع غير كويتيين بتوافر كويتيين بالتخصصات المطلوبة

10/11/2023 11:31:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أبلغ ديوان الخدمة المدنية عددا من الجهات والمؤسسات الحكومية بأنه لن يتم النظر في طلبات التعاقد مع موظفين غير كويتيين، إلا بعد التأكد من عدم وجود كويتيين مسجلين بنظام التوظيف المركزي في التخصصات المطلوب التعيين فيها.
وطلب الديوان تزويده بعدد شاغلي كل وظيفة من الوظائف المقترحة من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الوقت الحالي والمطلوب الاستعانة بخبراتهم، فضلا عن بيان بأعداد احتياجات هذه الوظائف موزعة حسب كل وظيفة من الوظائف المقترحة في القطاع او الادارة التابعة للقطاع الذي يوجد به مجال عمل لكل وظيفة من الوظائف المقترحة واختصاصاتها.

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