انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة من 8 مساء الخميس لـ6 صباح الجمعة

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة

إن الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.