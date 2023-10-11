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انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة من 8 مساء الخميس لـ6 صباح الجمعة

10/11/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد مناطق "أطلس – المحمودية – إسكندرية – الجمهورية والقاهرة"، ومناطق "الشواكر – محطة الصرف الصحى ـ عقد 16 الجبل الأصفر"، بالقاهرة انقطاع مياه الشرب 10 ساعات اليوم الخميس، وذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة
إن الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 وأكدت الشركة أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.


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