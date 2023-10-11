5.1 مليون يورور منحة من الاتحاد الأوروبى لموريتانيا

(MENAFN
- Youm7) وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبى، الأربعاء، اتفاقا تحصل بموجبه نواكشوط على منحة من الأخير قدرها 1ر5 مليون يورور.
ووقع الاتفاق في نواكشوط وزير العدل الموريتانى محمد محمود بن عبد الله بن بيه، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركاريتيس شيناس.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الهجرة غير الشرعية.
وكشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تصريحات صحفية عقب المباحثات، في نواكشوط، عن نية الاتحاد تشكيل اتحاد دولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي خلفت الكثير من القتلى في البحر الأبيض المتوسط .
وأكد شيناس، الذي يرافقه وفد أوروبي يضم وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندى مارلاسكا، أن الاتحاد يسعى للاستثمار في موريتانيا، وتعزيز التعاون معها في مجالات عدة، من بينها المجال الرقمي والنقل البري والبحري والأمن وأنه لن يدخر جهدا لدعم موريتانيا.
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