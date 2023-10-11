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5.1 مليون يورور منحة من الاتحاد الأوروبى لموريتانيا

10/11/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبى، الأربعاء، اتفاقا تحصل بموجبه نواكشوط على منحة من الأخير قدرها 1ر5 مليون يورور.

ووقع الاتفاق في نواكشوط وزير العدل الموريتانى محمد محمود بن عبد الله بن بيه، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركاريتيس شيناس.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الهجرة غير الشرعية.

وكشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تصريحات صحفية عقب المباحثات، في نواكشوط، عن نية الاتحاد تشكيل اتحاد دولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي خلفت الكثير من القتلى في البحر الأبيض المتوسط .

وأكد شيناس، الذي يرافقه وفد أوروبي يضم وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندى مارلاسكا، أن الاتحاد يسعى للاستثمار في موريتانيا، وتعزيز التعاون معها في مجالات عدة، من بينها المجال الرقمي والنقل البري والبحري والأمن وأنه لن يدخر جهدا لدعم موريتانيا.



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