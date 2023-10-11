استشهاد طفل وإصابات بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

MENAFN - Youm7) استشهد طفل فلسطينى، وأصيب عشرات بالرصاص الحى والمطاطى وبقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى في أنحاء الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطفل مؤنس ريحي موسى زيادات (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال، هلال مواجهات في بلدة "بني نعيم" شرق محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 29 شهيدًا.

وأصيب شابان بالرصاص الحي، وآخرون بالمطاطي وبالاختناق خلال مواجهات في مخيم الفوار وبلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وذكرت مصادر طبية أن سبعة أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل برصاصة في البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي قمعت مسيرة لنصرة غزة في وسط الخليل.

وفي مدينة أريحا شرق الضفة أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال وجرى نقل الشاب للمستشفى الحكومي في أريحا من أجل إسعافه.



وشهد مخيم "عايدة" شمال محافظة بيت لحم الجنوبية مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد سكان المخيم.



وفي مدينة القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في حي رأس العامود وبلدات سلوان والطور والعيزرية وعند حاجز مخيم "شعفاط". واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي ضد الشبان.



وفي شمال الضفة الغربية، أصيب شبان فلسطينيون بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظتي "نابلس" و"سلفيت"، ووصفت مصادر طبية حالات المصابين بالمستقرة.



وفي رام الله والبيرة، بوسط الضفة، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة، والذي يعتبر المدخل الرئيسي للمسافرين إلى رام الله ومنها إلى باقي المحافظات. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على سيارة في منطقة "سطح مرحبا" المجاورة لرام الله لدى مرور السيارة قرب مستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في "البيرة".





